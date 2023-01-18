У YASNO назвали ймовірну дату повернення Києва до графіків відключень електрики

Про це він написав у facebook.

За його словами, через великий дефіцит відключення будуть зачіпати й світло-сірі зони графіків.

"Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включиться у них. Проте дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра НЕК дає обмеження у 938 МВт вдень, це означає, що відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку", - йдеться у повідомленні.

Він також прокоментував скарги споживачів, що попри відключення світла багато столичних ТЦ продовжують працювати.

"Найбільш імовірно, що ТЦ чи магазини мають альтернативні джерела енергії. Тут подбали про забезпечення світлом завчасно, оскільки розуміють, що це і робочі місця, і комфорт для клієнтів, і змога для них же підзарядитися, погрітися. Я особисто знаю кілька таких торгівельних центрів і вважаю, що їхнє бажання мати світло і ділитися ним - важливе і схвальне", - пояснює Коваленко.

В опитуванні Центру Разумкова 43% українців зазначили, що відсутність електроенергії досить чи дуже сильно впливає на їхнє життя.

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