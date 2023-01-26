Про це генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко написав у Facebook.

"Вистояли черговий обстріл. Є руйнування енергетичної інфраструктури щонайменше на Київщині та Дніпропетровщині. Але колегам вдалося відновити електропостачання. Навіть більше, після обіду повернулися до стабілізаційних графіків у Києві та Дніпропетровській області. Всі продовжують працювати над відновленням і щоб світло ставало більше в кожній оселі", - пише Коваленко.

На п'ятницю, 27 січня, Києву виділили 991 МВт вдень і 663 МВт вночі. Дніпру і області - 1200 МВт вдень і 1208 МВт вночі.

У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. У напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет.

Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських обстрілів України 26 січня, найскладніша ситуація з енергією склалася на Львівщині, Вінниччині, Одещині та Київщині.

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