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Головна Економіка У YASNO заявили про обмеження електроенергії для Києва та Дніпропетровщини

У YASNO заявили про обмеження електроенергії для Києва та Дніпропетровщини

26 січня, 2023 четвер
23:36
Економіка Київ

У YASNO детально пояснили про обмеження електроенергії, які 27 січня чекають на жителів Києва та Дніпропетровщини

Про це генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко написав у Facebook.

"Вистояли черговий обстріл. Є руйнування енергетичної інфраструктури щонайменше на Київщині та Дніпропетровщині. Але колегам вдалося відновити електропостачання. Навіть більше, після обіду повернулися до стабілізаційних графіків у Києві та Дніпропетровській області. Всі продовжують працювати над відновленням і щоб світло ставало більше в кожній оселі", - пише Коваленко.

На п'ятницю, 27 січня, Києву виділили 991 МВт вдень і 663 МВт вночі. Дніпру і області - 1200 МВт вдень і 1208 МВт вночі.

  • У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. У напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет. 
  • Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських обстрілів України 26 січня, найскладніша ситуація з енергією склалася на Львівщині, Вінниччині, Одещині та Київщині.

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