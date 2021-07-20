У Запоріжжі автомобіль в'їхав у маршрутку, постраждало 13 людей

Про це повідомляє прес-служба поліції Запоріжжя.

"Постраждали водій автобуса та пасажири обох транспортних засобів. За цим фактом порушено кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля Kia Ceed, 1995 року народження, під час здійснення повороту на регульованому перехресті допустив зіткнення з маршрутним таксі Volkswagen Crafter.

При цьому в момент зіткнення у маршрутці перебували десять пасажирів, а в салоні автомобіля - двоє.

"Внаслідок ДТП водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобуса та легковика дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Загалом по медичну допомогу звернулися 13 громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей", - наголошують у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.