У Запоріжжі група з чотирьох людей вбила професора університету, серед обвинувачених - експоліцейський
Під керівництвом прокуратури стосовно чотирьох учасників злочинного угрупування до суду скеровано обвинувальний акт за фактом розбійного нападу та умисного вбивства викладача університету
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.
За даними слідства, 45-річний виходець із Тунісу з метою вчинення нападу на викладача, професора Запорізького національного університету, який очолював Центр надання освітніх послуг іноземним громадянам, та заволодіння його майном, утворив ОЗУ та залучив 3-х місцевих мешканців.
Учасники групи спланували. Потерпілому зателефонував один з членів угрупування, який був співробітником поліції, із проханням виступити у якості перекладача з арабської мови у процесуальних діях. Коли викладач сів до автомобіля обвинувачених, на нього було здійснено розбійний напад та вбито. Тіло загиблого та інші сліди приховано у лісосмузі неподалік Запоріжжя.
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