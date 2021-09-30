У Запоріжжі група з чотирьох людей вбила професора університету, серед обвинувачених - експоліцейський

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.



За даними слідства, 45-річний виходець із Тунісу з метою вчинення нападу на викладача, професора Запорізького національного університету, який очолював Центр надання освітніх послуг іноземним громадянам, та заволодіння його майном, утворив ОЗУ та залучив 3-х місцевих мешканців.



Учасники групи спланували. Потерпілому зателефонував один з членів угрупування, який був співробітником поліції, із проханням виступити у якості перекладача з арабської мови у процесуальних діях. Коли викладач сів до автомобіля обвинувачених, на нього було здійснено розбійний напад та вбито. Тіло загиблого та інші сліди приховано у лісосмузі неподалік Запоріжжя.

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