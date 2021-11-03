У Запоріжжі на акції антивакцинаторів поліція затримала 5 осіб, ще одного чоловіка госпіталізовано

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Запорізькій області.



Акція почалась опівдні біля Запорізької обласної державної адміністрації. Поліцейські, які охороняли громадський порядок, розпочали роз'яснювальну роботу, вимагаючи дотримання норм карантинних обмежень під час зібрання.



Зокрема мітингарів просили вдягнути захисні маски та дотримуватися дистанції в 1 метр один від одного. Правоохоронці пояснили, що такі вимоги відповідають пункту 3 (з позначкою 5) підпункту 15 постанови Кабміну №1226 від 9 грудня 2020 року щодо протиепідемічних заходів у регіонів "червоного" рівня епідемічної небезпеки.



У поліції повідомили, що п'ятеро громадян свідомо не виконували вимоги правоохоронців, провокуючи їх та інших учасників зібрання. Цих людей було затримано.



Крім того, один із чоловіків під час затримання упав на землю. Поліцейські надали йому першу невідкладну медичну допомогу та викликали швидку. Чоловіка госпіталізували для діагностування травм.



Начальник Головного управління Нацполіції у Запорізькій області призначив службове розслідування щодо законності дій його підлеглих. У разі встановлення порушень матеріали передадуть Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, у Києві учасниця мітингу антивакцинаторів подякувала росіянам за грошову підтримку.