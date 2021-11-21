У Запоріжжі пам'ятник Богдану Хмельницькому перенесуть у більш людне місце

Відповідне звернення отримав секретар Запорізької міської ради Анатоліяй Куртєв, інформує місцеве видання Індустріалка.



Сьогодні, 21 листопада 2021 року, у День Гідності та Свободи, Анатолій Куртєв виїхав на місце, де разом із представниками ініціативної групи обговорили питання перенесення пам'ятника.



До її складу увійшли гендиректор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко, президент Всеукраїнської федерації "Спас" Олександр Притула, ветерани АТО Павло Бовкун та Андрій Василенко, ветеран полку "Азов" Максим Зайченко та інші.



Для місця встановлення пам'ятника пропонуються на вибір три локації:



перехрестя проспекту Металургів та вулиці Богдана Хмельницького,



площа Запорізька,



майданчик при виїзді з вул. Хмельницького на греблю Дніпрогесу.



Також обговорювалася можливість створення алеї або меморіалу діячів Козацької України, які можна було б регулярно доповнювати пам’ятниками іншим видатним постатям. У тому числі і завдяки співпраці з різними українськими містами.



"Така ініціатива стане підтвердженням того, що Запоріжжя дійсно є козацькою столицею України", - наголошується у повідомленні.





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