У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу
У Запоріжжі рух автотранспорту через дамбу Дніпрогесу повністю перекрито. Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес в центр міста
Про це йдеться у заяві секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
Керівництво міста закликало мешканців не виходити без потреби з дому, не користуватися автомобілями.
"Це вимушені заходи! Ворог близько, і ми захищаємося! Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями! Пам'ятайте - зараз не до комфорту! Зараз потрібно зберегти життя!" – зазначив Куртєв.
- Нагадаємо, на Запоріжжі жителі Енергодара стали стіною на захист міста і заблокували вхід окупантам.
- Додамо, станом на 1 березня біля Енергодару тривав бій, окупанти хотіли прорватися до Запорізької АЕС.
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