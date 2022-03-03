У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу

Про це йдеться у заяві секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Керівництво міста закликало мешканців не виходити без потреби з дому, не користуватися автомобілями.

"Це вимушені заходи! Ворог близько, і ми захищаємося! Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями! Пам'ятайте - зараз не до комфорту! Зараз потрібно зберегти життя!" – зазначив Куртєв.