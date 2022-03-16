У Запоріжжі працюють центри підтримки для евакуйованих із Маріуполя, - міськрада

Про це повідомила Маріупольська міськрада.



Центри розташовані за адресами:

вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку);

Запоріжжя, Ореховське шосе, 27 (Епіцентр).

Також працює цілодобовий контакт-центр за телефоном 0800 503 508.У них надають дворазове харчування та допомагають із розселенням.

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