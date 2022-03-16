У Запоріжжі працюють центри підтримки для евакуйованих із Маріуполя, - міськрада
У Запоріжжі працюють три центри підтримки для тих, хто виїхав із Маріуполя на своєму транспорті
Про це повідомила Маріупольська міськрада.
Центри розташовані за адресами:
- вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку);
- Запоріжжя, Ореховське шосе, 27 (Епіцентр).
У них надають дворазове харчування та допомагають із розселенням.
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