У Запоріжжі відбулась церемонія прощання з військовим, який загинув на війні з РФ
У Запоріжжі відбулась церемонія прощання із бійцем 74-ї окремого розвідувального батальйону Андрієм Вискребцем, який загинув під час виконання завдання у зоні ООС
Про це повідомляє Укрінформ.
Старший солдат Андрій Вискребець загинув 27 серпня під час виконання бойового завдання в районі селища Славне на Донеччині. Він отримав поранення від снайпера окупантів.
У загиблого залишилась дружина, двоє дітей та рідна сестра.
“Сьогодні ми зібрались, щоб вшанувати пам’ять справжнього воїна, патріота, громадянина, батька, брата, сина. Він віддав своє життя за мир і спокій України. Не ми розв'язали цю агресію, але боротьба продовжується і Бог забирає найкращих. Я прошу вибачення від керівництва Збройних сил, командування сухопутних військ за те, що ми не змогли зберегти його життя”, - сказав тимчасово виконуючий обов’язки командувача оперативним командуванням "Схід" Владислав Клочков.
Він зачитав від імені головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного пам’ятний лист.
Військового поховали у Запоріжжі на Леваневському кладовищі.
Вискребець народився 28 квітня 1982 року у Запоріжжі, навчався у Запорізькому будівельному технікуму, працював за фахом.
З березня 2015 року він був мобілізований до лав ЗСУ, проходив службу у 26-ій артбригаді. Після закінчення терміну мобілізації уклав перший військовий контракт на три роки у 55-ій артбригаді “Запорізька Січ” та виконував бойові завдання на сході України, був старшим навідником. З 2019 року проходив військову службу за контрактом у 74-му окремому розвідувальному батальйоні на посаді оператора протитанкового взводу вогневої підтримки.
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