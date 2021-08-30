У Запоріжжі відбулась церемонія прощання з військовим, який загинув на війні з РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

Старший солдат Андрій Вискребець загинув 27 серпня під час виконання бойового завдання в районі селища Славне на Донеччині. Він отримав поранення від снайпера окупантів.

У загиблого залишилась дружина, двоє дітей та рідна сестра.

“Сьогодні ми зібрались, щоб вшанувати пам’ять справжнього воїна, патріота, громадянина, батька, брата, сина. Він віддав своє життя за мир і спокій України. Не ми розв'язали цю агресію, але боротьба продовжується і Бог забирає найкращих. Я прошу вибачення від керівництва Збройних сил, командування сухопутних військ за те, що ми не змогли зберегти його життя”, - сказав тимчасово виконуючий обов’язки командувача оперативним командуванням "Схід" Владислав Клочков.

Він зачитав від імені головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного пам’ятний лист.

Військового поховали у Запоріжжі на Леваневському кладовищі.

Вискребець народився 28 квітня 1982 року у Запоріжжі, навчався у Запорізькому будівельному технікуму, працював за фахом.

З березня 2015 року він був мобілізований до лав ЗСУ, проходив службу у 26-ій артбригаді. Після закінчення терміну мобілізації уклав перший військовий контракт на три роки у 55-ій артбригаді “Запорізька Січ” та виконував бойові завдання на сході України, був старшим навідником. З 2019 року проходив військову службу за контрактом у 74-му окремому розвідувальному батальйоні на посаді оператора протитанкового взводу вогневої підтримки.