У Запоріжжі затримали двох жінок, яких підозрюють у передаванні ворогу особистих даних бійців ЗСУ

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Так, одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона зливала ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів – бійців Збройних Сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій", - ідеться у повідомленні.

"Крім цього, під час "дружніх розмов" російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли", - додали у спецслужбі.

Згідно з повідомленням, інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість і фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.

Відомо, що жінок дистанційно завербував співробітник ФСБ через Telegram-канал. Гроші за "завдання" мешканки Запоріжжя отримували на банківську картку – до 6 тис. грн у гривневому еквіваленті. Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором. Жінкам повідомили про підозру в держзраді, їм загрожує довічне.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.