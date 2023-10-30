У Запоріжжі затримали пособника окупантів, який стежив за ЗСУ через вебкамери на дорогах
У Запоріжжі затримали агента ФСБ, який встановив на дорогах вебкамери, аби стежити за переміщеннями колон ЗСУ. За це чоловік одержав від ворога 30 тис. грн
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Відомо, що мешканець Запоріжжя збирав для ворога розвіддані про маршрути руху та кількість техніки й військових Сил оборони, які відправлялися на передову.
"Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента", - повідомили у спецслужбі.
Згідно з повідомленням, чоловік встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери, які мали цілодобово фіксувати автомобільний трафік. Місця розташування камер визначав куратор ФСБ.
"За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень", - повідомили у СБУ.
Там зазначили, що наприкінці вересня чоловік звернувся до адміністратора прокремлівського Telegram-каналу із пропозицією співпраці, а вже той скерував його до співробітника ФСБ.
Зловмиснику повідомили про підозру у держзраді, йому загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нещодавно коригувальник російського вогню по Черкащині отримав довічне ув'язнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.98
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе