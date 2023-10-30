У Запоріжжі затримали пособника окупантів, який стежив за ЗСУ через вебкамери на дорогах

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відомо, що мешканець Запоріжжя збирав для ворога розвіддані про маршрути руху та кількість техніки й військових Сил оборони, які відправлялися на передову.

"Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента", - повідомили у спецслужбі.

Згідно з повідомленням, чоловік встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери, які мали цілодобово фіксувати автомобільний трафік. Місця розташування камер визначав куратор ФСБ.

"За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень", - повідомили у СБУ.

Там зазначили, що наприкінці вересня чоловік звернувся до адміністратора прокремлівського Telegram-каналу із пропозицією співпраці, а вже той скерував його до співробітника ФСБ.

Зловмиснику повідомили про підозру у держзраді, йому загрожує довічне ув’язнення.

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