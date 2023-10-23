Вступив до ЛДПР в окупації та поїхав агентом на Черкащину: коригувальник отримав довічне

Про це інформує СБУ.

Російського шпигуна, якого "на гарячому" зловила контррозвідка Служби безпеки у травні цього року, коли той фотографував ззовні фабрику Укроборонпрому, суд засудив до найсуворішого покарання – довічної в’язниці.

За даними спецслужби, окупанти хотіли використати фото-, відеоматеріали заводу та його об’єктів для націлення на українське підприємство.

Ворог, який планував повітряний удар РФ, був жителем Херсонщини. Після того, як регіон потрапив під окупацію, він перейшов на сторону агресора і добровільно приєднався до "ліберально-демократичної партії Росії", яка мала свою "точку" у Херсоні.

У СБУ додали, що зрадник, який був членом цієї псевдопартії, закликав місцевих жителів долучитися до рашистів та відвідував російські блокпости, де пропонував свою допомогу у боротьбі проти України.

Так він привернув увагу воєнної розвідки РФ, яка пізніше його найняла і доручила йому завдання – поїхати на Черкащину для збору інформації. Зловмисник поїхав до регіону як переселенець. На Черкащині він їздив по місцевості та намагався встановити основні транспортні вузли, а також координати адмінбудівель та підприємств оборонно-промислового комплексу України. Для зв’язку з окупантами їхній союзник використовував анонімний чат у месенджері.