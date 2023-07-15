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Війна з Росією: хроніка
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У Запорізькій області окупанти вивезли 200 пацієнтів психоневрологічного інтернату для розміщення своїх поранених, - Генштаб

15 липня, 2023 субота
19:03
Війна з Росією окупанти Маріуполь

У селі Показне Запорізької області із психоневрологічного інтернату окупанти вивезли у невідомому напрямку близько 200 пацієнтів. У планах рашистів перетворити цивільний медзаклад на черговий військовий шпиталь

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 15 липня.

"Противник продовжує використовувати цивільні заклади охорони здоров’я тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Показне Запорізької області, з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату, вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговий персонал звільнено", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що надалі на території та в приміщеннях інтернату заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.

Авіація ЗСУ за день завдала 9 ударів по районах скупчення особового складу

Також, українські військові протягом доби знищили 6 розвідувальних ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

На фронті відбулось 28 бойових зіткнень. Ситуація по напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Залізний Міст Чернігівської області; Білокопитове і Прогрес Сумської області та Козача Лопань, Ветеринарне і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Новомлинськ та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів марні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Невельське, Первомайське, Степове та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів даремні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка і Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області.

Росіяни атакували територію України 2 "шахедами" та 2 зенітними ракетами

Протягом доби армія РФ завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті успішної бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА.

Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів та здійснив 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

  • За добу 14 липня між українськими військами та загарбниками відбулося 32 бойових зіткнення. Натомість ЗСУ упродовж минулої доби завдали 13 ударів по районах зосередження окупантів і уразили 9 ворожих артилерійських засобів.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
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Бахмут
Шахтарськ
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