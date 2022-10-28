Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за добу суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Окупанти 27 жовтня обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Вони гатили по цивільній інфраструктурі в районі Запоріжжя, Дорожнянки, Степового, Малих Щербаків, Червоного, Новоданилівки, Малої Токмачки, Успеніки, Гуляйполя, Степногірська, Новоандріївки, Чарівного, Ольгівського, Білогір'я, Щербаків, Преображенки, Полтавки, Залізничного, Оріхова та Камянського.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в ОВА.

Упродовж 27 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 131 людину, зокрема 24 дітей.

У Запорізькій області українські захисники за кілька днів знищили вісім одиниць російських озброєння та техніки , а також поранили до 120 загарбників.

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