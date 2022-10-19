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Війна з Росією: хроніка
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У Запорізькій області росіяни за добу пошкодили близько 30 цивільних об'єктів

19 жовтня, 2022 середа
11:11
війна з Росією наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе

У Запорізькій області 18 жовтня російські окупанти обстріляли 29 цивільних об'єктів у районі 21 населеного пункту

Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація протягом доби суттєво не змінилась. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 18 жовтня окупанти обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії.

Вони гатили по цивільній інфаструктурі в районі Запоріжжя. Значкового, Залізничного, Степового, Гуляйполя, Преображенки, Дорожнянки, Оріхова, Щербаків, Шевченка, Малинівки, Юрківки, Таврійського, Новоданилівки, Ольгівського, Білогір'я, Новоандріївки, Червоного, Малої Токмачки, Полтавки та Малих Щербаків.

"Надійшло 29 повідомлень  про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили  в ОВА.

Протягом 18 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 200 людей, зокрема 33 дітей.

  • У ніч на 19 жовтня росіяни обстріляли адмінбудівлю й підстанцію в Енергодарі Запорізької області, залишивши частину міста без світла та води.
  • Також вони вдарили ракетами С-300 по критичній інфраструктурі в Запорізькому районі та спричинили пожежу.

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