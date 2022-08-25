У Запорізькій області російські окупанти обстріляли житлові будинки, загинув 17-річний хлопець

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 25 серпня, російські окупанти масовано обстрілювали місто Оріхів Запорізької області.

"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль... Зруйновано десятки приватних будинків", - пише Старух.

Також повідомляється, що від ворожих обстрілів загинув хлопець, ще одну жінку тяжко поранено.

"Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки", - додав очільник Запорізької ОВА.

Внаслідок обстрілу росіян 24 серпня житлового сектору та залізничної станції в селищі Чаплине Дніпропетровської області загинули 25 людей, з них четверо – діти.

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