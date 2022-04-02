У Запорізькій області за добу українські військові знищили 17 окупантів і їхню техніку, - ОВА

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.



Росіяни намагаються просуватися в напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське, але успіху та суттєвих змін не мають, адже всі ключові напрямки захищають Сили оборони Запорізької області.



У Пологівському районі окупанти обстрілюють інфраструктуру й застосовують фосфорні боєприпаси для тиску для місцевих мешканців. Втрат це не спричинило, але використання такої зброї можуть прирівняти до воєнних злочинів.



"За інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 1 квітня 2022 року та на ранок 2 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 17 окупантів, 9 - поранили, також у ворога тепер на один танк та шість бойових броньованих машин менше. Окрім того, наші бійці знищили 3 автомобілі та 4 реактивні системи залпового вогню "Град"", - наголосили в ОВА.



В Енергодарі окупанти затримують місцевих мешканців. Їх звинувачують в організації проукраїнських акцій і підготовці диверсій проти російських військових. Працівники ФСБ РФ здійснюють допит із використанням психологічного та фізичного тиску.



За фнформацією від місцевих, 4 квітня в Токмаку окупанти збираються провести "референдум".



У Мелітополі росіяни продовжують розміщувати серед житлових кварталів артилерійські системи, з яких стріляють на Запорізькому напрямку. Також вони намагаються роздавати місцевим жителям "гуманітарну допомогу", привласнюючи для цього українську "гуманітарку" із Запоріжжя.



Фахівці "Київстару" та "Водафону" працюють над відновленням мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях. У Бердянську запрацював "Київстар", а в Енергодарі, Мелітополі та кількох навколишніх селах - "Водафон".

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