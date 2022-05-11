У Запорізькій області під обстрілом загинув екснардеп Жванія

Це підтвердило Укрінформу джерело в обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, це сталося 9 травня. В авто поцілив ворожий снаряд, стався вибух.

Про загибель Жванії 9 травня повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, у екснардепа було громадянство РФ.

"Він був неофіційним представником російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом" У цій історії питань більше, ніж відповідей, особливо, що він робив у "сірій зоні", - розповів радник.

Також про смерть екснардепа повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

"Мої джерела в силових органах підтверджують загибель Жванії від артилерійського обстрілу поблизу блокпосту окупантів села Новопокровка Запоріжської області. Жванія намагався покинути підконтрольну Україні територію, на тимчасово окупованій території його зустрічали співробітники ФСБ - мали доправити до Москви, а потім назад в Україну", - написав Мосійчук.

За даними прокуратури, 9 травня поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок прямого влучення снаряда транспортний засіб вибухнув. Пасажир помер на місці, водій зазнав поранення.