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У Запорізькій області закликали уникати скупчень на Великдень, а на Харківщині заборонили відвідувати цвинтарі

6 квітня, 2023 четвер
13:37
Суспільство Великдень

Жителів Запорізької області просять не збиратися великими групами на Великдень, а на Харківщині заборонили відвідувати цвинтарі у ці дні

Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Не варто сподіватися на затишшя у святкові дні, бо не виключається можливість ворожих атак", – каже начальник регіону.

Малашко закликає жителів Запорізької області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях. А крім того, закликали уникати скупчень на Великдень

"Проведіть Великодні свята в безпеці. Бережіть себе та своїх близьких!", – додав голова ОВА.

Харківська ОВА повідомляє, що через високу мінну небезпеку під час Великодніх свят заборонено відвідувати кладовища.

"Рішеннями місцевих органів влади у тісній співпраці з підрозділами ДСНС та Нацполіцією визначено перелік цвинтарів, які заборонено відвідувати під час Великодніх свят. Першочергово це стосується тих населених пунктів, які перебували під тимчасовою окупацію та де відбувалися активні бойові дії", – сказав очільник області Олег Синєгубов.

Перелік небезпечних цвинтарів.

Обмеження на пересування під час комендантської години у Великодні свята залишаться без змін.

  • У Великодню ніч, 16 квітня, комендантська година в Києві триватиме з 00:00 до 05:00, служби проходитимуть онлайн та транслюватимуться по телебаченню, а святкові кошики можна буде посвятити зранку.  
  • У Херсонській області заборонили відвідування кладовищ і місць поховань, а також проведення богослужінь у храмах у період комендантської години під час Великодніх свят.  
Запоріжжя
Харків
війна з Росією
Запорізька область
Харківщина
Олег Синєгубов
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