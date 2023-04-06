У Запорізькій області закликали уникати скупчень на Великдень, а на Харківщині заборонили відвідувати цвинтарі

Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Не варто сподіватися на затишшя у святкові дні, бо не виключається можливість ворожих атак", – каже начальник регіону.

Малашко закликає жителів Запорізької області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях. А крім того, закликали уникати скупчень на Великдень

"Проведіть Великодні свята в безпеці. Бережіть себе та своїх близьких!", – додав голова ОВА.

Харківська ОВА повідомляє, що через високу мінну небезпеку під час Великодніх свят заборонено відвідувати кладовища.

"Рішеннями місцевих органів влади у тісній співпраці з підрозділами ДСНС та Нацполіцією визначено перелік цвинтарів, які заборонено відвідувати під час Великодніх свят. Першочергово це стосується тих населених пунктів, які перебували під тимчасовою окупацію та де відбувалися активні бойові дії", – сказав очільник області Олег Синєгубов.

Перелік небезпечних цвинтарів.

Обмеження на пересування під час комендантської години у Великодні свята залишаться без змін.