Уляна Кузик в проєкті "Війна і волонтери"

У п'ятницю 9 грудня о 17:00 у програмі "Війна і волонтери" про те чому волонтери не можуть завезти безпілотники на фронт, чому допомога лежить на складах, а не на фронті.

А також, що ж таки робиться у війську з зимовою формою.

Про все це розповість начальниця управління забезпечення Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Уляна Кузик.