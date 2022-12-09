У засіках, на складах, але не на фронті: чому волонтери не можуть передати допомогу
Уляна Кузик в проєкті "Війна і волонтери"
У п'ятницю 9 грудня о 17:00 у програмі "Війна і волонтери" про те чому волонтери не можуть завезти безпілотники на фронт, чому допомога лежить на складах, а не на фронті.
А також, що ж таки робиться у війську з зимовою формою.
Про все це розповість начальниця управління забезпечення Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Уляна Кузик.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе