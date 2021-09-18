У Затоці, в барі на узбережжі, розстріляли чоловіка
У курортному селищі Затока, в Одеській області, в барі на узбережжі Чорного моря застрелили чоловіка
Про це повідомляє Нацполіція в Одеській області.
На лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена".
Протягом години правоохоронці встановили та доставили до територіального відділу поліції чоловіка, який підозрюється у вчиненні цього кримінального правопорушення. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину - мисливську рушницю. Її направлять на експертизу.
Наразі слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 15 років ув’язнення.
Триває слідство, обставини події встановлюються.
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