"У заяві до суду виклали всі міфи російської пропаганди": Україна виграла в ЄСПЛ справу за позовом РФ
Європейський суд з прав людини у вівторок, 18 липня, оголосив вирок у справі "Росія проти України": він відмовив РФ у задоволенні позивних вимог у повному обсязі
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.
Росія подала позов проти України за 10 групами звинувачень 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини.
Зокрема, РФ звинувачувала Україну у "вбивствах, викраденнях, примусовому переселенні, втручанні у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства", скаржилась на блокування Північнокримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму. Також Росія спробувала звинуватити Україну у катастрофі авіалайнера MH17, тому що Україна "не закрила повітряний простір".
"Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з'явився додатковий медіамайданчик для промивання мізків та медіапривід. Але з юридичної точки зору їх очікує неминуча поразка", - прокоментував подання позову Росією Міністр юстиції України Денис Малюська.
ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову Росії у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.
Як відомо, Росію вигнали з Ради Європи у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну, після чого вона оголосила, що не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини. Водночас позиція ЄСПЛ полягає в тому, що РФ зобов'язана дотримуватись рішень у справах, узятих до розгляду до її виходу.
На початок лютого 2023 в провадженні ЄСПЛ перебуває вісім міждержавних справ за позовами України та Грузії та понад 16,700 індивідуальних заяв проти Росії.
- Восени 2022 року Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов "Укргідроенерго" проти Росії ("Ukrgidroenergo, PAT v. Russia") про компенсацію збитків, завданих у результаті неспровокованої воєнної агресії проти України.
- 8 червня позов проти РФ у ЄСПЛ доповнили через підрив Росією Каховської ГЕС.
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