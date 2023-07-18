Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Росія подала позов проти України за 10 групами звинувачень 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини.

Зокрема, РФ звинувачувала Україну у "вбивствах, викраденнях, примусовому переселенні, втручанні у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства", скаржилась на блокування Північнокримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму. Також Росія спробувала звинуватити Україну у катастрофі авіалайнера MH17, тому що Україна "не закрила повітряний простір".

"Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з'явився додатковий медіамайданчик для промивання мізків та медіапривід. Але з юридичної точки зору їх очікує неминуча поразка", - прокоментував подання позову Росією Міністр юстиції України Денис Малюська.

ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову Росії у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.

Як відомо, Росію вигнали з Ради Європи у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну, після чого вона оголосила, що не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини. Водночас позиція ЄСПЛ полягає в тому, що РФ зобов'язана дотримуватись рішень у справах, узятих до розгляду до її виходу.

На початок лютого 2023 в провадженні ЄСПЛ перебуває вісім міждержавних справ за позовами України та Грузії та понад 16,700 індивідуальних заяв проти Росії.