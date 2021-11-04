У збірну Аргентини викликали травмованого Мессі
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі, попри травму, отримав виклик до збірної Аргентини з футболу
Про це повідомляє офіційний Twitter збірної Аргентини.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі отримав виклик до збірної Аргентини на матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022. 13 листопада аргентинці зіграють на виїзді з Уругваєм, а 17 листопада проти Бразилії.
34-річного футболіста було включено до складу своєї національної команди, попри травму, яку він отримав у поєдинку чемпіонату Франції з "Ліллем" (2:1).
Минулого літа Мессі безплатно перейшов у ПСЖ. У 8 матчах за парижан аргентинець забив лише 3 голи, усі в Лізі чемпіонів.
- Нагадаємо, 28 жовтня головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно заявив, що Ліонель Мессі отримав травму.
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