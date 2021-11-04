У збірну Аргентини викликали травмованого Мессі

Про це повідомляє офіційний Twitter збірної Аргентини.



Нападник ПСЖ Ліонель Мессі отримав виклик до збірної Аргентини на матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022. 13 листопада аргентинці зіграють на виїзді з Уругваєм, а 17 листопада проти Бразилії.



34-річного футболіста було включено до складу своєї національної команди, попри травму, яку він отримав у поєдинку чемпіонату Франції з "Ліллем" (2:1).



Минулого літа Мессі безплатно перейшов у ПСЖ. У 8 матчах за парижан аргентинець забив лише 3 голи, усі в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, 28 жовтня головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно заявив, що Ліонель Мессі отримав травму.