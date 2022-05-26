У Зеленського заявили про потребу "переосмислити необхідність існування КСУ"
Заступник голови ОП розкритикував реформу Конституційного суду та вважає, що слід переосмислити його існування
Про це заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканим у порівнянні з будь-яким іншим державним органом. Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування Конституційного суду", – сказав Смирнов.
Заступник голови ОП також допускає відкриття доступу до Реєстру судових рішень за тиждень-півтори.
"Але ми хочемо переконатися з Державною судовою адміністрацією, що цей процес відновлення доступу до реєстру не нашкодить, що ми будемо готові до нових кібератак у разі чого", – зазначив він.
- Нагадаємо, відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень.
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