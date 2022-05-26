Про це ​заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканим у порівнянні з будь-яким іншим державним органом. ​Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування Конституційного суду", – сказав Смирнов.

Заступник голови ОП також допускає відкриття доступу до Реєстру судових рішень за тиждень-півтори.

"Але ми хочемо переконатися з Державною судовою адміністрацією, що цей процес відновлення доступу до реєстру не нашкодить, що ми будемо готові до нових кібератак у разі чого", – зазначив він.