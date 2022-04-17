"У жителів Донбасу зникають ілюзії про Росію", – Подоляк про мобілізацію в ОРДЛО

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Росія продовжує примусово мобілізувати чоловіків у віці від 18 до 60 років. Подоляк зазначає, що від призову не рятують навіть блат або зв'язки з місцевою адміністрацією, оскільки російські куратори незадоволені виконанням плану.



"Мобілізованих відправляють в бій без будь-якої підготовки або екіпіровки. Російські солдати використовують їх як гарматне м'ясо - кидають вперед для визначення українських вогневих позицій. Втрати божевільні. Додому приходять похоронки", – йдеться в повідомленні.

Він підкреслив, що 8 років Росія розповідала, що нібито рятує Донбас.

"Сьогодні маски остаточно скинуті. Стертий з лиця землі Маріуполь, ракетні удари по Краматорську, примусова мобілізація. У жителів Донбасу зникають ілюзії з приводу Росії. Коли Україна звільнить Донбас, туди нарешті повернеться мир і життя", – додав радник голови Офісу президента.

Раніше повідомляли, що російські військові компенсують втрати, яких зазнали в Україні, за допомогою мобілізації небоєздатних кадрів.

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