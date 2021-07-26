У житловому масиві Харкова з-під землі вирвався стовп вогню

Про це повідомляє місцеве видання Status Quo.



На кадрах з місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.



"Займання виникло сьогодні, 26 липня, на Салтівці. Надзвичайна ситуація сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці", - йдеться у повідомленні.



Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною пожежі може бути замикання силового кабелю. На місце прибула аварійна служба.

Офіційної інформації щодо можливих причин займання поки немає.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb