У житловому масиві Харкова з-під землі вирвався стовп вогню
Сьогодні, 26 липня у найбільшому житловому масиві міста Харкова сталося займання посеред вулиці
Про це повідомляє місцеве видання Status Quo.
На кадрах з місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.
"Займання виникло сьогодні, 26 липня, на Салтівці. Надзвичайна ситуація сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною пожежі може бути замикання силового кабелю. На місце прибула аварійна служба.
Офіційної інформації щодо можливих причин займання поки немає.
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