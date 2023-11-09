У Житомирі чоловік побив працівника ТЦК
Ввечері 8 листопада працівник ТЦК звернувся до поліції з заявою, що в Житомирі під час виконання службового завдання його побив невідомий
Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП в області Вікторія Дубовик.
"Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень восьмого листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Він разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік", - сказала вона.
Зазначається, що особу нападника встановили, наразі його розшукують. Речниця відзначила, що є інформація, що нападник виїхав за межі Житомира.
Наразі працівнику ТЦК надали направлення для проходження судмедекспертизи.
У справі нападу на людину відрили кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.19 Купівля 37.19Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.58Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе