У Житомирі чоловік побив працівника ТЦК

Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП в області Вікторія Дубовик.

"Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень восьмого листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Він разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік", - сказала вона.

Зазначається, що особу нападника встановили, наразі його розшукують. Речниця відзначила, що є інформація, що нападник виїхав за межі Житомира.

Наразі працівнику ТЦК надали направлення для проходження судмедекспертизи.

У справі нападу на людину відрили кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).