У Житомирі медик приховав справжню причину смерті ув'язненого

Про це повідомляє ОГПУ.

За даними слідства, фельдшер міської медчастини філії "Центру охорони здоров'я ДКІС України" в Житомирській області констатував смерть ув'язненого з попереднім діагнозом - гостра серцева недостатність.

"Згідно з висновком судово-медичного експерта, причиною смерті ув'язненого стала тупа травма грудної клітини, множинні переломи ребер з пошкодженням легенів і шок", - йдеться у повідомленні.

Після перевірки цього факту порушено три кримінальні провадження:

нанесення тяжких тілесних ушкоджень;

неналежне виконання обов'язків медпрацівниками "Центру охорони здоров'я ДКВС України";

службова недбалість з боку співробітників Житомирської установи виконання покарань.

Наразі матеріали кримінальних проваджень об'єднані в одне. Досудове розслідування у ньому проводитиме слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво здійснюватиме Житомирська обласна прокуратура.