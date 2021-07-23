У Житомирі медик приховав справжню причину смерті ув'язненого
Прокуратура розпочала три кримінальні провадження за фактом смерті ув'язненого в установі виконання покарань №8 у Житомирі
Про це повідомляє ОГПУ.
За даними слідства, фельдшер міської медчастини філії "Центру охорони здоров'я ДКІС України" в Житомирській області констатував смерть ув'язненого з попереднім діагнозом - гостра серцева недостатність.
"Згідно з висновком судово-медичного експерта, причиною смерті ув'язненого стала тупа травма грудної клітини, множинні переломи ребер з пошкодженням легенів і шок", - йдеться у повідомленні.
Після перевірки цього факту порушено три кримінальні провадження:
- нанесення тяжких тілесних ушкоджень;
- неналежне виконання обов'язків медпрацівниками "Центру охорони здоров'я ДКВС України";
- службова недбалість з боку співробітників Житомирської установи виконання покарань.
Наразі матеріали кримінальних проваджень об'єднані в одне. Досудове розслідування у ньому проводитиме слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво здійснюватиме Житомирська обласна прокуратура.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.96
Купівля 26.96Продаж 27.21
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе