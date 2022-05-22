У Житомирі попрощалися із полеглим на фронті співаком В'ячеславом Міщенком, що добровільно пішов в спецназ ЗСУ

Попрощатися з військовими прийшли родичі, військові побратими та містяни, розповідаж Житомир.info.

"Сьогодні у нас прощання із надзвичайно гарною, світлою людиною, нашим захисником В'ячеславом Міщенком. Він гордість нашого міста, це співак, композитор, поет. У свій час він був солістом групи "Битий Жак" і його знає багато житомирян та вся Україна. З перших днів війни він добровільно долучився до лав ЗСУ і захищав Україну, кожного з нас, у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна. 16 травня на східних рубежах нашої України його не стало", — звернулася до присутніх директор Житомирського міського центру соціальних служб Ольга Юрченко.

Бійці, що служили з Міщенком, розповіли подробиці його загибелі.

"Навіть у той момент, коли командира батальйону поранено, наші хлопці тримають рубежі й ніхто не відступає. Ми дуже сумуємо за Вячеславом, бо без його роботи нам буде дуже важко. У той день вони виїхали, щоб розвідати, де стоять ворожі САУ і танки, які по нас били вже не одну добу, і в той момент, на дронах є програма, з якої вони зчитують, вони якраз злетіли й так вийшло, що виїхала якась САУ і вдарила по них. Смерть була миттєвою, бо в них приліт був дуже близько. Він був дуже доброю людиною, спокійний, врівноважений, дуже любив снайперську зброю. Любив жартувати з нами, був дуже веселою людиною, з ним ніколи не було сумно", - каже побратим "Смеш".

"Ми з ним познайомилися в березні, коли наш батальйон проходив бойове злагодження, я тоді тільки почав службу, він вже був як два тижні солдатом третього батальйону в розвідці. Познайомилися під час обіду, спілкувалися з ним про життя і смерть, з цього почалося наше знайомство. Він був дуже освіченою людиною, інтелігентною, сповідував віру, яка дозволяла вірити, що після смерті починається нове життя. І на той момент він допоміг мені трохи в моральному плані, допоміг зрозуміти, що боятися варто, але й варто контролювати цей страх, він не завжди заважає, іноді допомагає. Тому я йому вдячний за те, що ця людина була в моєму житті. Його думки, його наука – вона залишається жити й допоможе мені навчати інших людей і передавати досвід", - додав побратим "Мовник".

Акустичний виступ "Битого Жака" в "Кавоманії" (Житомир) з програмою "Сателіт" 01.03.2012

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