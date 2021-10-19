У Житомирі посилять карантин з 23 жовтня: які обмеження введуть
Із 23 жовтня у Житомирі запровадять додаткові карантинні обмеження
Про це вирішили на позачерговому засідання комісії з питань ТЕБ та НС, передає РБК-Україна.
Так, із 23 жовтня в місті введуть додаткові обмеження щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, а також торгових центрів, підприємств торгівлі та сфери послуг за наступних умов:
- 1 людина на 10 кв. м;
- не більше 50% заповненості торгової площі з дотриманням соціальної дистанції не менше 2-х метрів;
- тільки за наявності сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів, зроблений не пізніше ніж за 72 години, для 100% працівників ринку та суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у межах ринку;
- допуск відвідувачів тільки в захисних засобах.
Так, відповідальність за дотримання заходів поклали на керівників підприємств.
Також у Житомирі вводяться додаткові обмеження до роботи закладів харчування - не більше 50% заповненості з розрахунку не більше чотирьох осіб за столиком на відстані у два метри між столиками, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест для 100% працівників закладу, допуск відвідувачів до закладу і при замовленні тільки в засобах захисту. При цьому буде обмежено час роботи закладів - з 6:00 до 23:00.
Готелям і хостелам буде дозволено працювати при наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тест у 100% працівників закладу.
- Нагадаємо, число нових випадків коронавірусу за добу в Україні може перевищити 20,5 тис. вже 20-21 жовтня.
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