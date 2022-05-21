У Житомирі працює ППО: містян попереджають про вибухи
У Житомирі 21 травня працює українська протиповітряна оборона, тому лунають вибухи, містян просять не ігнорувати сирени й іти до укриттів
Про це мер Житомира Сергій Сухомлин написав у фейсбуці.
"Житомир! Так, сьогодні дійсно гучно! Працюють військові! То так треба", - наголосив він.
Сергій Сухомлин нагадав, що війна ще триває, і закликав людей ходити до укриттів у разі повітряної тривоги.
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