У Житомирі працює ППО: містян попереджають про вибухи

Про це мер Житомира Сергій Сухомлин написав у фейсбуці.

"Житомир! Так, сьогодні дійсно гучно! Працюють військові! То так треба", - наголосив він.

Сергій Сухомлин нагадав, що війна ще триває, і закликав людей ходити до укриттів у разі повітряної тривоги.

21 травня, українська ППО збила російську ракету поблизу міста Немирів Вінницької області.

Росія вдарила ракетою по українських військових на Рівненщині

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