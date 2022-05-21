Росія вдарила ракетою по українським військовим на Рівненщині

Читайте також:

Дискусія про необхідність засобів ППО для України вже триває і в американських медіа, тепер США добре розуміють, що ця зброя необхідна, — Згурець

Путін розгублений та дезорієнтований через провальний план, який веде до його знищення, - генерал Маломуж

Ворог веде наступальну операцію в районах Лисичанська і Сєверодонецька, є висока ймовірність бойових дій для виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ