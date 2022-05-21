Росія вдарила ракетою по українським військовим на Рівненщині
Вдень у суботу, 21 травня 2022 року, РФ завдала ракетного удару по території Рівненської області
Про це заявив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у себе на фейсбуці.
За його словами, йдеться про військовий об'єкт.
"По території області завдано ракетного удару. Об'єкт військової інфраструктури", - зазначив Коваль.
Інформація щодо імовірних загиблих та поранених наразі уточнюється.
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