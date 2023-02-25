У Житомирі відновлять трамвайний рух
Починаючи із 1 березня 2023 року, у Житомирі знову ходитиме трамвай
Про це сьогодні, 25 лютого, заявила Житомирська міська рада.
Відновити трамвайний рух дозволять нові ліміти на споживання електроенергії.
"27 лютого Укренерго зводитиме дані по всій Україні щодо пропускних потужностей мереж. Після цього кожен регіон та обласні центри отримають чіткі ліміти по споживанню електричної енергії. За попередніми прогнозами, Житомир матиме можливість відновити рух трамваю. Тож, наразі ведуться підготовчі роботи", - зазначається у повідомленні.
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Як наголосили у мерії Житомира, трамвай повернеться на маршрут "орієнтовно у вівторок-середу", себто 28 лютого - 1 березня.
Довідка
Раніше трамваї курсували Житомиром на чотирьох маршрутах. Зараз лишився один - "Майдан Перемоги - Льонкомбінат".
Рух на цьому єдиному маршруті припинився 15 листопада, після однієї з перших потужних ракетних атак РФ по українській електроенергетиці.
Із 7 лютого рух трамвайним маршрутом дублював автобус.
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