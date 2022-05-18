У житомирських школах більше не вивчатимуть російську, - мер
У школах Житомира припинять викладати російську мову, а для внутрішньопереселених дітей відкриють мовні табори для покращення української
Про це інформує Радіо Свобода.
За словами міського голови Сергія Сухомлина, школярі житомирських навчальних закладів більше не будуть вивчати російську мову.
"Російській мові в українській школі не місце. За потреби, влаштуємо у школах групові або індивідуальні консультації для розуміння термінології", – повідомив мер.
Крім того, міська влада планує запустити з 1 червня мовні табори для дітей, які переїхали до Житомира зі східних областей, для покращення рівня української.
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