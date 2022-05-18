Про це інформує Радіо Свобода.

За словами міського голови Сергія Сухомлина, школярі житомирських навчальних закладів більше не будуть вивчати російську мову.

"Російській мові в українській школі не місце. За потреби, влаштуємо у школах групові або індивідуальні консультації для розуміння термінології", – повідомив мер.

Крім того, міська влада планує запустити з 1 червня мовні табори для дітей, які переїхали до Житомира зі східних областей, для покращення рівня української.

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