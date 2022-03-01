У Житомирській області окупанти відкрили вогонь по військовій частині, є загиблі

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.



За його словами, ніч на 1 березня в Житомирській області була спокійною.



"Разом із тим ввечері був обстріл Городоцької громади, військову частину обстріляли. Ми можемо казати про загиблих, на жаль. Поки кількість встановлюється, жертви є. Шкода, що так. Співчуття рідним і близьким", - зазначив голова Житомирської ОВА.



Удень 28 лютого росіяни відкрили вогонь по елеватору Monsanto у Квітневій громаді.



"Це один із найбільших інвесторів на Житомирщині. Руйнують нашу економіку, яку ми краплинками будували. Ми її відновимо і впевнені, що переможемо", - наголосив Віталій Бунечко.

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