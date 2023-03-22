У Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання, - міністр Галущенко
У середу, 22 березня, у двох областях України можливі обмеження електропостачання через ремонти на енергетичних об'єктах
Про це повідомляє Міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.
"На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури", - ідеться у повідомленні.
Утім, за словами міністра, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
Також стало відомо, що протягом останньої доби енергетиками відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях.
- У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Були влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.
- У Міністерстві енергетики повідомляли, що за рік в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням із 30 країн. Загальна вага допомоги склала понад 5 650 тонн.
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