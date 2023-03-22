Про це повідомляє Міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

"На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури", - ідеться у повідомленні.

Утім, за словами міністра, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Також стало відомо, що протягом останньої доби енергетиками відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях.