В Україну за рік надійшло 450 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням із 30 країн, – Міненерго
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням із 30 країн
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Загальна вага допомоги склала понад 5 650 тонн.
"Серед обладнання, яке отримала Україна, - понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів. Завдяки цій допомозі ми змогли відновити роботу великої кількісті об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали з ракет, дронів та артилерії", - сказав очільник Міненерго Герман Галущенко.
Допомогу Україні надавали Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і Сполучені Штати Америки.
- В Україні вже понад три тижні немає дефіциту потужності.
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