У жовтні імпорт вживаних авто збільшився на 32,7%

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Продаж вживаних авто у жовтні 2023 року зріс на 18,5%, але знизився порівняно з вереснем на 5,6%. За цей період українці купили 82,2 тис. авто на внутрішньому ринку та 21,8 тис. імпортованих авто з пробігом.

Найбільше продажів вживаних легкових автомобілів зафіксовано у Києві — 12 400 одиниць, Дніпропетровській області — 9400 та Київській області — 9100. Найменше продажів було в регіонах, які тимчасово окуповані або де ведуться активні бойові дії: Херсонській — 341 одиниця, Луганській — 688 та Донецькій — 1107 авто.

Фото: Інститут досліджень авторинку

Щодо імпорту авто з пробігом, то у жовтні 2023 року в Україну було ввезено 21,8 тис. таких автівок, що на 32,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У жовтні 2023 року найбільше імпортних легкових автомобілів зареєстровано на Львівщині — 2900 одиниць, в Києві — 2200 та Київській області — 1700. Найменше імпортних авто зареєстрували в Херсонській — 23 одиниці, Донецькій — 89, Луганській — 189, Миколаївській — 231 та Чернігівській областях — 301 одиниця.

Що відомо про придбані українцями авто у вересні 2023 року

У вересні українці придбали й зареєстрували 5700 нових авто, що на дві третини більше, ніж торік, але на 2% менше, ніж у серпні. Японський автовиробник Toyota став найпопулярнішим у вересні. Зокрема нових автівок в Україні було зареєстровано - 960. Це на 43% більше, ніж у тому ж місяці 2022 року.

Також Укравтопром назвав 10 найпопулярніших моделей нових легкових автомобілів в Україні. У вересні до десятки найпродаваніших нових авто увійшли представники восьми брендів, тоді як у серпні їх було лише шість. Найбільше моделей у рейтингу належать Toyota – три, а решта – по одному от Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda та Suzuki.

Український автопарк у вересні збільшився на понад 21 тисячу вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону.

Крім того, минулого місяця ринок електромобілів в Україні показав рекордні показники. За даними Укравтопрому, за місяць автопарк поповнився 4298 новими електромобілями.

За місяць до українського автопарку долучилося 5,7 тис. нових машин. З них 3,9 тис. купили приватні особи, що на 57% більше, ніж у вересні минулого року.