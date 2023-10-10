Укравтопром назвав, які електромобілі були найпопулярніші серед українців у вересні
У вересні 2023 року ринок електромобілів в Україні показав рекордні показники. За даними Укравтопрому, за місяць автопарк поповнився 4298 новими електромобілями
Про це інформує Укравтопром.
Вересень приніс рекордний врожай нових електромобілів на українському ринку. За попередній місяць було зареєстровано 4298 електромобілів. Це у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік, і на 12% більше, ніж у серпні.
Більшість зареєстрованих автомобілів - це легкові авто - 4215 штук, з яких 769 нових і 3446 вживаних. З 83 комерційних електромобілів новими були лише 6.
ТОП-5 нових авто на ринку у вересні:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 350 одиниць;
- VOLKSWAGEN ID.6 - 66 одиниць;
- TOYOTA BZ4X - 51 одиниця;
- HONDA E - 49 одиниць;
- BYD Yuan Plus - 19 одиниць.
Уперше зареєстровані в Україні вживані електромобілі:
- NISSAN Leaf - 590 одиниць;
- VOLKSWAGEN e-Golf - 433 одиниці;
- TESLA Model 3 - 405 одиниць;
- TESLA Model Y - 247 одиниць;
- RENAULT Zoe - 194 одиниці.
За даними Укравтопрому, з початку року в Україні було зареєстровано майже 24,2 тис. електромобілів. Частка нових машин серед цих реєстрацій зросла з 15% до 20%.
- Крім того, у вересні українці придбали й зареєстрували 5700 нових авто, що на дві третини більше, ніж торік, але на 2% менше, ніж у серпні. Японський автовиробник Toyota став найпопулярнішим у вересні. Зокрема нових автівок в Україні було зареєстровано - 960. Це на 43% більше, ніж у тому ж місяці 2022 року.
- Також Укравтопром назвав 10 найпопулярніших моделей нових легкових автомобілів в Україні. У вересні до десятки найпродаваніших нових авто увійшли представники восьми брендів, тоді як у серпні їх було лише шість. Найбільше моделей у рейтингу належать Toyota – три, а решта – по одному от Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda та Suzuki.
- У вересні український автопарк збільшився на понад 21 тисячу вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону.
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