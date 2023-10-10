Укравтопром назвав, які електромобілі були найпопулярніші серед українців у вересні

Про це інформує Укравтопром.

Вересень приніс рекордний врожай нових електромобілів на українському ринку. За попередній місяць було зареєстровано 4298 електромобілів. Це у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік, і на 12% більше, ніж у серпні.

Більшість зареєстрованих автомобілів - це легкові авто - 4215 штук, з яких 769 нових і 3446 вживаних. З 83 комерційних електромобілів новими були лише 6.

ТОП-5 нових авто на ринку у вересні:

VOLKSWAGEN ID.4 - 350 одиниць;

VOLKSWAGEN ID.6 - 66 одиниць;

TOYOTA BZ4X - 51 одиниця;

HONDA E - 49 одиниць;

BYD Yuan Plus - 19 одиниць.

Уперше зареєстровані в Україні вживані електромобілі:

NISSAN Leaf - 590 одиниць;

VOLKSWAGEN e-Golf - 433 одиниці;

TESLA Model 3 - 405 одиниць;

TESLA Model Y - 247 одиниць;

RENAULT Zoe - 194 одиниці.

За даними Укравтопрому, з початку року в Україні було зареєстровано майже 24,2 тис. електромобілів. Частка нових машин серед цих реєстрацій зросла з 15% до 20%.