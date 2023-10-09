Уживані електромобілі та гібриди: в Укравтопромі оприлюднили рейтинг авто, які цьогоріч набувають популярності

Про це інформує Укравтопром.

"У минулому місяці, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно вересня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 34%", - йдеться в матеріалі.

Бензинові авто мали найбільшу частку на авторинку вживаного транспорту - 44%. Дизельні автівки склали 31%, електромобілі - 16%, транспорт зі спеціальним газобалонним обладнанням - 5%, а гібриди - 4%.

У порівнянні з попереднім місяцем, частки бензинових та дизельних авто знизились на 1%, а електромобілів та гібридів зросли на 1% кожна.

Серед ввезених секонд-хендів найпопулярнішою моделлю у вересні став Volkswagen Golf, який було зареєстровано 1575 разів. На другому місці - Renault Megane зі 1299 одиницями, на третьому - Skoda Octavia, що українці зареєстрували 923 рази. Також до десятки лідерів увійшли Volkswagen Passat, Nissan Leaf, Audi A4, Volkswagen Touran, Tesla Model 3, Volkswagen Tiguan та Nissan Qashqai.

Середній вік вживаних машин, які у вересні отримали українські номери, становить майже 10 років.

За дев’ять місяців поточного року першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тисяч уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це у 3,4 раза більше, ніж кількість нових авто, які були продано за той самий період.