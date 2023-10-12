Цьогоріч у вересні приватні клієнти з України купили на 57% більше нових авто, - Укравтопром

Про це інформує Укравтопром.

У вересні до українського автопарку додалося 5,7 тис. нових легкових авто, це на 57% більше, ніж у 2022 році.

З усіх нових легковиків 3,9 тис. купили приватники, а 1,8 тис. - юридичні особи. У корпоративному секторі продажі нових авто зросли майже вдвічі.

Серед приватних покупців найбільшу кількість реєстрації на українські номери отримали такі моделі:

Електричний кросовер VOLKSWAGEN ID.4 - 306 одиниць;

Компактний повнопривідний автомобіль класу SUV (універсал) TOYOTA RAV-4 - 241 одиниця.;

Кросовер MAZDA CX5 - 152 одиниці.;

Позашляховик HYUNDAI Tucson - 144 одиниці;

Легковий автомобіль підвищеної прохідності SUZUKI Vitara - 116 одиниць.

Серед юридичних осіб найчастіше обирали:

Компактний кросовер RENAULT Duster - 325 одиниць;

Легківка C-класу (європейський середній клас) SKODA Octavia - 99 одиниць;

Повнопривідний автомобіль класу SUV (універсал) TOYOTA RAV-4 - 85 одиниць;

Середньорозмірний кросовер MITSUBISHI Outlander - 70 одиниць;

Середньорозмірний позашляховик TOYOTA Land Cruiser Prado - 63 одиниці.

Що відомо про придбані українцями авто у вересні 2023 року

У вересні українці придбали й зареєстрували 5700 нових авто, що на дві третини більше, ніж торік, але на 2% менше, ніж у серпні. Японський автовиробник Toyota став найпопулярнішим у вересні. Зокрема нових автівок в Україні було зареєстровано - 960. Це на 43% більше, ніж у тому ж місяці 2022 року.

Також Укравтопром назвав 10 найпопулярніших моделей нових легкових автомобілів в Україні. У вересні до десятки найпродаваніших нових авто увійшли представники восьми брендів, тоді як у серпні їх було лише шість. Найбільше моделей у рейтингу належать Toyota – три, а решта – по одному от Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda та Suzuki.

Український автопарк у вересні збільшився на понад 21 тисячу вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону.

Крім того, минулого місяця ринок електромобілів в Україні показав рекордні показники. За даними Укравтопрому, за місяць автопарк поповнився 4298 новими електромобілями.