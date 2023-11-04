У жовтні на виплати держдопомоги сім’ям полонених перерахували 60 млн грн, - Мінреінтеграції

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Мінреінтеграції продовжує виплачувати державну грошову допомогу в інтересах осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про фінансову підтримку від держави у розмірі 100 тисяч грн на особу за рік перебування у місцях несвободи.

Зокрема, у жовтні Мінреінтеграції спрямувало на виплати відповідної щорічної державної грошової допомоги родинам полонених загалом 60 мільйонів грн.

У відомстві додали, що за 10 місяців поточного року звільненим з полону й сім’ям політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених було виплачено держдопомоги на загальну суму понад 337 мільйонів грн.