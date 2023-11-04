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У жовтні на виплати держдопомоги сім’ям полонених перерахували 60 млн грн, - Мінреінтеграції

4 листопада, 2023 субота
06:18
Економіка Гроші

Протягом минулого місяця на виплату державної допомоги сім’ям полонених було перераховано 60 мільйонів грн. Загалом за 2023 рік ця сума складає понад 330 мільйонів грн

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Мінреінтеграції продовжує виплачувати державну грошову допомогу в інтересах осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про фінансову підтримку від держави у розмірі 100 тисяч грн на особу за рік перебування у місцях несвободи.

Зокрема, у жовтні Мінреінтеграції спрямувало на виплати відповідної щорічної державної грошової допомоги родинам полонених загалом 60 мільйонів грн.

У відомстві додали, що за 10 місяців поточного року звільненим з полону й сім’ям політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених було виплачено держдопомоги на загальну суму понад 337 мільйонів грн.

  • Варто також зазначити, що фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців. Загалом на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн.
Україна
полонені
Війна з Росією
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