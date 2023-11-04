У жовтні на виплати держдопомоги сім’ям полонених перерахували 60 млн грн, - Мінреінтеграції
Протягом минулого місяця на виплату державної допомоги сім’ям полонених було перераховано 60 мільйонів грн. Загалом за 2023 рік ця сума складає понад 330 мільйонів грн
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Мінреінтеграції продовжує виплачувати державну грошову допомогу в інтересах осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про фінансову підтримку від держави у розмірі 100 тисяч грн на особу за рік перебування у місцях несвободи.
Зокрема, у жовтні Мінреінтеграції спрямувало на виплати відповідної щорічної державної грошової допомоги родинам полонених загалом 60 мільйонів грн.
У відомстві додали, що за 10 місяців поточного року звільненим з полону й сім’ям політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених було виплачено держдопомоги на загальну суму понад 337 мільйонів грн.
- Варто також зазначити, що фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців. Загалом на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн.
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