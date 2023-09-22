У жовтні у Львові відбудеться Екуменічний соціальний тиждень

Форум понад 15 років є майданчиком для діалогу та осмислення подій, що резонують в Україні та світі. Під час цьогорічного заходу відбудуться круглі столи, міжнародні панельні дискусії, семінари, виставки та майстер-класи, поділені за тематичними блоками:

Блок 1. Релігійно-екуменічний та етичний.

Блок 2. Історико-політичний.

Блок 3. Екологія.

Блок 4. Міграція.

Блок 5. Культурно-освітній.

Блок 6. Інформаційний.

До участі у форумі запрошені: д-р Йорген Сков Соренсен, генеральний секретар Конференції Європейських Церков, Мирослав Маринович, віце ректор Українського католицького університету, д-р Жерар Паверс, директор Католицького центру з миробудування, професор Університету Нотр-Дам, Валерій Пекар, викладач Львівської бізнес-школи УКУ, президент компанії “Євроіндекс”, д-р Оксана Винницька, почесна консулка Канади в Україні, д-р Олександр Мотиль, професор політології в університеті Ратґерса, д-р Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру Східноєвропейських студій, Єпископ Павло Шварц, Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква України, с. Гелен Елфорд, OП, професор, президент Папської Академії соціології, проректор та декан соціології в Папському університеті Св. Томи Аквінського в Римі, Італія (2001-2023), Рокко Буттільйоне, професор, член Італійського Парламенту, Міністр культурної спадщини та культурної діяльності, Міністр політики Євросоюзу (2001-2006), Джордж Вайгель, професор, почесний старший науковий співробітник Центру етики та публічної політики, біограф Святого Івана Павла ІІ, автор книг про релігію та культуру та ін.

Форум відбувається з ініціативи Інституту екуменічних студій Українського католицького університету, у партнерстві із Фондом Конрада Аденауера в Україні та Німецькою лютеранською церквою.

Еспресо - головний інформаційний партнер.

Партнери: Інститут історії церкви УКУ, Школа журналістики УКУ, Національний університет "Львівська політехніка", Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка" (МІОК), кафедра соціології та соціальної роботи НУ "ЛП", Конференція європейських Церков (CEC in Brussels), Catholic Peacebuilding Network, Університет Нотр-Дам, Українське християнське академічне товариство (УХАТ) та ін.

Щоб взяти участь у форумі треба зареєструватись за лінком: https://cutt.ly/Fwl2Ks9A.