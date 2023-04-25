У зірки "Гаррі Поттера" Деніела Редкліффа народився первісток

Про це пише ВВС.

Пара не розкрила ні стать, ні дату народження дитини. Вперше про вагітність Ерін Дарк стало відомо у березні.

Актори знаходяться у відносинах вже 10 років - з того часу, як зустрілися на знімальному майданчику фільму "Убий своїх коханих" у 2013 році.