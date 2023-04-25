У зірки "Гаррі Поттера" Деніела Редкліффа народився первісток
Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф та його партнерка Ерін Дарк повідомили про народження своєї першої дитини
Про це пише ВВС.
Пара не розкрила ні стать, ні дату народження дитини. Вперше про вагітність Ерін Дарк стало відомо у березні.
Актори знаходяться у відносинах вже 10 років - з того часу, як зустрілися на знімальному майданчику фільму "Убий своїх коханих" у 2013 році.
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