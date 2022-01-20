У зоні ООС друга доба поспіль минула без порушень режиму тиші
У середу, 19 січня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
З початку доби 20 січня станом на 7:00 порушень режиму тиші з боку російських окупаційних військ також не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили у штабі ООС.
- Нагадаємо, 18 січня у зоні проведення Операції об'єднаних сил також не фіксували порушень режиму припинення вогню.
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