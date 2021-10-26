У зоні ООС підірвався український військовий, ще одного поранено внаслідок обстрілів. Окупанти задіяли заборонені міномети і важку артилерію

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Поблизу Кам'янки загарбники обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.



Неподалік Пісків росіяни відкривали вогонь зі стрілецької зброї.



У бік Золотого-4 окупанти били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.



Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепальне поранення. Ще одного бійця поранено в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Поранені госпіталізовані, стан їхнього здоров'я задовільний.



З початку доби 26 жовтня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення окупантами режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: біля Гранітного росіяни стріляли з артилерії калібру 122 мм.

