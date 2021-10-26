У зоні ООС підірвався український військовий, ще одного поранено внаслідок обстрілів. Окупанти задіяли заборонені міномети і важку артилерію
У понеділок, 25 жовтня, російські війська у районі проведення Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Кам'янки загарбники обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.
Неподалік Пісків росіяни відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
У бік Золотого-4 окупанти били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепальне поранення. Ще одного бійця поранено в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Поранені госпіталізовані, стан їхнього здоров'я задовільний.
З початку доби 26 жовтня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення окупантами режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: біля Гранітного росіяни стріляли з артилерії калібру 122 мм.
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