У зоні ООС поранено двох українських військових, окупанти задіяли заборонену зброю
У четвер, 9 грудня, станом на 17:00 російські окупаційні війська у зоні проведення Операції об'єднаних сил шість разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.
Російські окупанти вели вогонь у напрямку Шумів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Біля Новомихайлівки вороги обстріляли українські позиції із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Причепилівки російські найманці двічі відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.
Поруч із Південним окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Неподалік Станиці Луганської російські окупаційні війська застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм та 82 мм.
Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень. Військових евакуювали до медичного закладу, їхній стан - середньої тяжкості.
Об'єднані сили відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.
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