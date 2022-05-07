У зоні ООС українські військові за добу відбили 9 російських атак, знищили 19 танків, 6 безпілотників і ударний гелікоптер
На Донецькому й Луганському напрямках 7 травня ЗСУ відбили 9 ворожих атак і знищили 20 російських бронемашин, 19 танків, ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотників "Орлан-10"
Про це йдеться у фейсбуці угруповання об'єднаних сил.
"Упродовж поточної доби, 7 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - зазначили в повідомленні.
Українські військові нищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та шість автомобілів окупантів.
Крім того, у небі над Донбасом ППО ЗСУ знищила російський ударний гелікоптер Мі-28Н та шість безпілотників "Орлан-10".
- Раніше повідомляли, що 7 травня на Сході України ЗСУ знищили 107 росіян, 11 БМП і 8 танків.
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