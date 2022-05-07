У зоні ООС українські військові за добу відбили 9 російських атак, знищили 19 танків, 6 безпілотників і ударний гелікоптер

Про це йдеться у фейсбуці угруповання об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 7 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - зазначили в повідомленні.

Українські військові нищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та шість автомобілів окупантів.

Крім того, у небі над Донбасом ППО ЗСУ знищила російський ударний гелікоптер Мі-28Н та шість безпілотників "Орлан-10".

Раніше повідомляли, що 7 травня на Сході України ЗСУ знищили 107 росіян, 11 БМП і 8 танків.

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