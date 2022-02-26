У зоні ООС українські воїни збили вертоліт і штурмовик окупантів
Обидві цілі збили зенітками
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
"Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у Василькові під Києвом українські сили ППО збили Іл-76 з ворожим десантом
- А вЦентрі протидії дезінформації, заявили, що від початку повномасштабної російсько-української війни один український льотчик знищив 6 літаків РФ, зокрема Су-35.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе