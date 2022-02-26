У зоні ООС українські воїни збили вертоліт і штурмовик окупантів

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у Василькові під Києвом українські сили ППО збили Іл-76 з ворожим десантом

А вЦентрі протидії дезінформації, заявили, що від початку повномасштабної російсько-української війни один український льотчик знищив 6 літаків РФ, зокрема Су-35.

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