У зоні ООС українські захисники відбили 9 атак ворога та знищили 6 танків і один літак
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора, відбивши за поточну добу 9 ворожих атак
Про це повідомляє ООС.
"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів", - пишуть військові.
- Нагадаємо, у четвер, 28 квітня, російські війська на напрямку Донецьк - Запоріжжя проводили наступ, однак безуспішно
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