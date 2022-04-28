У зоні ООС українські захисники відбили 9 атак ворога та знищили 6 танків і один літак

Про це повідомляє ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів", - пишуть військові.

Нагадаємо, у четвер, 28 квітня, російські війська на напрямку Донецьк - Запоріжжя проводили наступ, однак безуспішно

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